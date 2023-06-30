Раніше WSJ писало, що Штати близькі до того, щоб схвалити передачу цих ракет Україні.

У Міністерстві оборони Сполучених Штатів прокоментували інформацію про нібито наближення Вашингтона до передачі Україні ракет великої дальності ATACMS. У відомстві не мають інформації про які-небудь плановані на найближчий час рішення з цього питання.

Як повідомляє "Радіо Свобода", таку заяву на брифінгу 29 червня зробив речник Пентагону Патрік Райдер.

"Мені нема чого оголосити щодо ATACMS, і я не знаю про будь-які близькі рішення щодо ATACMS", – наголосив він.

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Що передувало

Відоме видання The Wall Street Journal в своєму матеріалі написало, що Штати близькі до того, щоб схвалити передачу ракетної системи великої дальності ATACMS Україні.

У статті зазначалося, що президент США Байден не підписав передачу цих ракет, зокрема через побоювання американських чиновників, що Україна використає ці ракети для ударів по території РФ. Мовляв, це призведе до ескалації. Джерела видання заявили, що зараз питання надання ракет ATACMS Україні знаходиться на розгляді на найвищому рівні.

Ракети ATACMS для України: останні новини

Днями у Сенаті США оцінили шанси надання Україні далекобійних ракет ATACMS, радіус дії яких становить до 300 кілометрів. Головний республіканець у Комітеті з міжнародних відносин США сенатор Джеймс Е. Ріш, назвав "досить високою" цю ймовірність.

Крім того, 9 червня у Конгресі США створили двопартійну резолюцію, якою закликали адміністрацію американського президента Джо Байдена надати ракети ATACMS Україні. У документі згадали також про рішення Франції та Великої Британії надати Україні ракети з дальністю ураження 250 кілометрів.

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