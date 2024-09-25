Розгортання ракет у Німеччині є частиною відродження "зброї глибокого удару".

Американські ракети великої дальності повертаються до Європи, їхнє розгортання у Німеччині є частиною відродження "зброї глибокого удару". Про це йдеться у матеріалі The Economist.

Зазначається, що коли Дональд Трамп вийшов з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності у 2019 році, більшість європейських держав були вражені, адже Росія порушила договір часів холодної війни, який забороняв усі ракети наземного базування (як звичайні, так і ядерні) із радіусом дії від 500 до 5500 км.

Видання нагадує, що 10 липня США та Німеччина оголосили, що з 2026 року три американські ракети середньої дальності — всі неядерні — будуть розгорнуті в Німеччині:

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"Це останній прояв Zeitenwende (поворотний момент) у політиці безпеки Німеччини. Але це також є частиною ширшого відродження європейського інтересу до можливостей "глибокого удару", підживленого уроками війни в Україні"

Автори вказують, що нові американські ракети великої дальності призначені служити стримуючим фактором - якщо Росія намагатиметься атакувати європейських союзників, американські ракети можуть зробити те саме у відповідь:

"Мабуть, важливішим питанням є те, чи зможуть європейці стріляти з власної зброї. Наразі Україна не може використовувати поставлені Великобританією крилаті ракети Storm Shadow для ураження цілей на території Росії"

Американські ракети у Європі - останні новини

Україна все ж може отримати від США ракети дальнього радіусу дії. За інформацією Reuters, постачання займе кілька місяців.

Видання зазначило, що про включення ракет класу "повітря-земля" (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, JASSM) до пакета озброєнь можуть оголосити вже цієї осені.

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