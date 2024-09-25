Зараз США ведуть роботи з інтеграції протикорабельної ракети великої дальності AGM-158C LRASM до літака F-35.

Пентагон вперше опублікував фотографії, на яких видно винищувач F-35 з новою протикорабельною ракетою великої дальності AGM-158C LRASM. Про це повідомляє The War Zone.

На фото можна бачити випробувальний політ F-35 Lightning II, виконаний з авіабази Naval Air Station Patuxent River (штат Меріленд) у вересні цього року.

Дві ракети AGM-158C підвісили на зовнішні підкрилові пілони палубного варіанту літака F-35C. Ракету також планують інтегрувати до складу версії F-35B з коротким злетом та вертикальним приземленням.

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Зазначимо, що LRASM не може помістити всередині жодного варіанту F-35. При зовнішній підвісці втрачається малопомітність, яка є головним козирем винищувачів п’ятого покоління.

Втім, американці вважають це розумною платою за здатність F-35 вражати морські цілі на великій дальності. Наразі США планують отримати кілька версій цієї ракети. У базового варіанту дальність складає приблизно 370 км (в подальшому її можуть суттєво збільшити).

Ракета LRASM – довідка

Концептуально LRASM являє собою розвиток малопомітної крилатої ракети JASSM. Її фюзеляж виконаний виходячи з вимог мінімальної помітності, з активним застосуванням композитних матеріалів.

Ракета отримала бойову частиною масою більше 450 кг: цього достатнього для виведення з ладу будь-якого корабля. Серед носіїв ракети (окрім F-35) такі бойові літаки як F/A-18E/F Super Hornet та B-1 Lancer.

LRASM має для США особливу значимість з оглядку на американо-китайське суперництво в Тихому океані. Нагадаємо, зараз КНР активно нарощує можливості свого надводного флоту. Це стосується, зокрема, авіаносців.

Раніше стало відомо, що США наростять виробництво далекобійних ракет LRASM і JASSM.

За деякими даними, останню у найближчому майбутньому може отримати Україна. Зазначимо, що ця ракета є штатним озброєнням для літака F-16, який раніше вже передали Києву.

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