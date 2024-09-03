Зазначається, що постачання займе кілька місяців.

США близькі до угоди про постачання Україні крилатих ракет великої дальності, якими можна було б бити по території Росії. Києву доведеться почекати кілька місяців, поки США вирішать технічні питання перед постачанням.

Видання Reuters пише, що про включення ракет класу "повітря-земля" (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, JASSM) до пакета озброєнь можуть оголосити вже цієї осені, хоча остаточне рішення ще не ухвалено.

Відправлення JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт війни, оскільки Росія опиниться в зоні досяжності потужних високоточних боєприпасів

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На думку військових аналітиків, впровадження JASSM може відсунути російські плацдарми і склади постачання на сотні кілометрів. Це серйозно ускладнить можливості Росії з підтримки наступальних операцій і потенційно забезпечить Україні стратегічну перевагу.

Запуск ракет з точок поблизу північного кордону України з Росією може дозволити їм вразити військові об'єкти у Воронежі та Брянську. На півдні, скинувши їх поблизу лінії фронту, можна завдати ударів по аеродромах або військово-морських об'єктах у Криму.

Досі JASSM були інтегровані тільки в літаки американської розробки. У кінцевому підсумку Україна матиме кілька десятків літаків F-16, кожен з яких може нести дві крилаті ракети.

Один з американських чиновників сказав, що робляться спроби зробити ракету придатною для використання на незахідних винищувачах, наявних на озброєнні України, а це радянські винищувачі МіГ-29, Су-24 і Су-27.

Потреба України в потужнішому озброєнні зростає, оскільки вона продовжує зазнавати сильного тиску з боку російських військ на своєму східному фронті.

За словами співробітника Конгресу, надання Україні ракет JASSM чинитиме тиск на Вашингтон, щоб зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території Росії.

Ракети JASSM - що про них відомо

Старі моделі JASSM від Lockheed Martin Corp мають дальність дії близько 230 миль (370 км). Ракети довжиною близько 14 футів (4 м) важко виявити радаром. Вони також можуть літати близько до землі і їх можна запрограмувати на звивисті маршрути для обходу засобів ППО. Існує також більш далекобійна ракета JASSM, здатна пролетіти понад 500 миль.

Кожна JASSM оснащена великою 1000-фунтовою боєголовкою, але на відміну від ракет Storm Shadow і SCALP вона не призначена для ударів по бункерах. Новітні версії коштують близько 1 мільйона доларів кожна.

Наведення здійснюється за допомогою сигналів Глобальної системи позиціонування (GPS) та інерціальної навігаційної системи. Коли ракета наближається до цілі, інфрачервоний шукач допомагає направити її в точку ураження з точністю близько 10 футів (3 м).

Плани Німеччини закупити ракети JASSM-ER

ВПС Німеччини замовляють 75 крилатих ракет JASSM-ER для нового винищувача F-35. Ціна закупівлі всього пакета літаків, включно з озброєнням, - 8 мільярдів євро. Хоча разом із F-35 уже замовлено кілька ракет класу "повітря-повітря" і "повітря-поверхня", процес замовлення крилатих ракет JASSM було відкладено.

Військовий експерт Олег Катков вважає, що якщо Німеччина закупить ракети JASSM-ER, у перспективі є можливість передачі таких ракет Україні.

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