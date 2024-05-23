Це перший офіційний знімок літака у профіль, він дозволяє оцінити деякі конструктивні особливості B-21.

Стратегічний бомбардувальник B-21 Raider сфотографували в небі під час випробувань. І хоча фото літака ми могли бачити й раніше, цей знімок представляє особливий інтерес, адже дозволяє оцінити деякі конструктивні особливості бомбардувальника, повідомляє The War Zone.

Ключовою особливістю, про яку до цього не було відомо, є глибоке розширення вздовж корпусу. Окрім цього, тепер можна краще оцінити дизайн бокових вікон у кабіні літака.

Як можна бачити, передні вікна B-21 дають досить обмежений огляд. На знімку добре видно проріз катапультного крісла над кабіною, а також отвір для дозаправки.

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Повітрозабірники бомбардувальника практично зливаються з фюзеляжем, що ще раз підкреслює намагання конструкторів створити максимально малопомітний літак. Останнє суттєво підвішує живучість Raider у гіпотетичних конфліктах майбутнього.

B-21 Raider – довідка

Льотні випробування B-21 почали у листопаді минулого року. Передбачається, що літак, створений на основі передових технологій буде здатний нести як звичайні боєприпаси, так і ядерну зброю.

Особливий акцент при розробці було зроблено на дальності бомбардувальника, проте його детальні характеристики тримають у секреті.

Однією з найбільш цікавих особливостей B-21 називають потенційну можливість нести ракети класу "повітря – повітря", які дозволять йому захищатись від ворожих винищувачів.

Відомо, що Повітряні сили США розраховують отримати не менше 100 B-21 для заміни парку стратегічних бомбардувальників B-1 Lancer та B-2 Spirit.

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