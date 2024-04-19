Ці роздуми фігурують у контексті іншого питання – а скільки всього планують збудувати нових B-21 Raider.

Несподівано для всіх начальник штабу Повітряних сил США генерал Девід Олвін заявив, що американські військові вже замислюються над тим, який літак стане наступником новітнього B-21 Raider. Про це повідомило Air&Space Forces Magazine.

"Я думаю, що є інші технологічні досягнення, які ми побачимо, щоб мати можливість збільшити (наші можливості, – ред.) та отримати найкраще поєднання", – заявив військовий, відповідаючи на запитання сенатора від Південної Дакоти Майка Раундса під час слухань у Комітеті Сенату США зі збройних сил.

Не менш важливою стала інша заява Девіда Олвіна, яка стосувалася кількості B-21, яку поставлять Повітряним силам. Судячи з неї, ініціатива закупити 200+ таких машин остаточно пішла в небуття: сотню B-21 Олвін назвав "рекордом для програми".

Відео дня

І оскільки вже заговорили про наступника, не можна виключати, що кількість машин виявиться навіть меншою. Раніше, нагадаємо, повідомлялося, що розробник B-21 зазнав збитків.

Бомбардувальник B-21 – що відомо

Розробкою літака займається американська корпорація Northrop Grumman, яка раніше створила знаменитий малопомітний бомбардувальник B-2 Spirit. Перший політ B-21 Raider виконав 10 листопада 2023 року.

Як і його попередник – B-2 – Raider виявився дозвуковим, малопомітним і виконаним за аеродинамічною схемою літаюче крило. При цьому новий бомбардувальник значно менший за розмірами, ніж Spirit.

Вас також можуть зацікавити новини: