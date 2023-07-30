Тепер розробник став на крок ближче до проведення льотних випробувань.

Компанія Northrop Grumman запустила перший зразок бомбардувальника-невидимки B-21 Raider, який компанія розробляє для Військово-повітряних сил США.

Як пише FlightGlobal, виконавчий директор Кеті Ворден підтвердила, що це сталося у другому кварталі 2023 року. "Ми успішно запустили перший літак для льотних випробувань у цьому кварталі", – заявила вона. Цю подію директор назвала "ще однією важливою віхою в нашій кампанії з досягнення першого польоту B-21 та переходу до виробництва".

Компанія уклала контракт на розробку наступного покоління стратегічного бомбардувальника для ВПС США у 2015 році. Проектування та виробництво розпочалося на початку 2016 року, а сам бомбардувальник B-21 публічно представили у грудні 2022 року. Перший політ ядерного бомбардувальника компанія планує здійснити до кінця поточного року.

Відео дня

Ворден зазначила, що потужність першого B-21 відображає успіх компанії Northrop у переведенні нових проектів через низькорентабельні етапи проектування в більш прибуткові етапи виробництва. Зазначається, що Northrop збирає шість літаків B-21. Першим льотним літаком стане "серійно-представницька" тестова модель під назвою "Т1".

Видання пише, що ВПС США планують придбати принаймні 100 бомбардувальників Raider і планують, що передові літаки вийдуть на початкову експлуатаційну здатність до 2030 року. Ці бомбардувальники замінять 20 літаків B-2 Spirit, які здатні нести ядерну зброю, і 43 звичайних бомбардувальники Boeing B-1B, які не є носіями ядерної зброї.

Бомбардувальник-невидимка B-21 Raider

Найсучасніший стратегічний бомбардувальник-невидимку B-21 Raider у США представили на початку грудня 2022 року. Він зможе нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Під час презентації розробки очільник Пентагону Ллойд Остін повідомив, що цей літак буде складно виявити навіть найсучаснішим системам ППО.

Раніше повідомлялося, що стратегічний бомбардувальник ВПС США B-21 Raider буде оснащений можливістю нести ракети класу "повітря - повітря". Це дозволить цим бортам збивати винищувачі.

Вас також можуть зацікавити новини: