Така переправа підійде під будь-яку натовську техніку.

На найбільшій у Європі виставці військової техніки Eurosatory представили новітній мостоукладач Anaconda ("Анаконда").

Як пише BILD, це спільна розробка двох гігантів - General Dynamics (США) і Rheinmetall (Німеччина). При цьому машину випускають на заводі в німецькому Кайзерслаутерні.

Як розповів виданню Александр Рігер, який представив розробку, "Анаконда" здатна за кілька хвилин влаштувати переправу завдовжки 22 і завширшки 4 м. Одержаний міст витримує танки і важку техніку масою до 75 тонн. За словами Рігера, така переправа підійде під будь-яку натовську техніку. Швидкість пересування мостоукладача - до 90 км/год.

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"Анаконда" є модернізованою версією німецького мостоукладача Biber, який створили в 1970-х. Він рухається на гусеничній платформі, а сучасна розробка - на колісній.

Інші новини про виставку Eurosatory

У Парижі проходить найбільша в Європі виставка озброєнь Eurosatory, з якої помітно, що війна РФ проти України спричинила революцію на світовому ринку зброї. Тепер передові місця зайняли дрони, штучний інтерект і дешева зброя, якої можна купити багато.

Зброярі з 62 країн привезли понад 2 тис. зразків зброї. Близько 250 делегацій приїхали туди, щоб щось купити. При цьому жодна з компаній на виставці не продає зброю росіянам.

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