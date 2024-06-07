Вона вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території.

Франко-німецька збройова група KNDS сьогодні, 7 червня, офіційно оформляє створення дочірньої компанії в Україні.

Як повідомляє Le Figaro, KNDS - один з основних європейських гравців у галузі наземних озброєнь. Цей холдинг виробляє артилерійські системи, бойові танки, а також гармати Caesar, які Франція постачає для Збройних сил України.

Зазначається, що дочірнє підприємство вироблятиме військову техніку та боєприпаси на українській території. Про це розповіли міністри оборони Франції та Німеччини Себастьян Лекорню та Борис Пісторіус.

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Як очікується, президент Володимир Зеленський та Лекорню сьогодні мають відвідати місце розташування збройової групи у Версалі під Парижем.

Збройові заводи в Україні

El Mundo писав, що Україна збудувала засекречену мережу підземних заводів для виробництва зброї. Джерела видання стверджують, що українські заводи продовжують виробляти боєприпаси та бронетехніку, але зараз їх перемістили під землю через масштабні руйнування в перші дні війни. Деякі заводи знаходяться повністю під землею, інші просто закамуфльовані: приховані "величезними декораціями".

У березні повідомлялось, що німецький оборонний концерн Rheinmetall уже найближчим часом розпочне будівництво снарядного заводу в Україні, також у планах - виробництво бронетехніки.

Німецька Quantum-Systems GmbH, яка спеціалізується на виробництві БПЛА, у квітні відкрила в Україні ще одне підприємство.

Відключенні електроенергії в Україні не лише створюють дискомфорт для цивільного населення, але й ускладнюють виробництво зброї. Про це пише The New York Times.

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