Аналітик видання дійшов висновку, що війна в Україні революційним чином змінила збройовий ринок за трьома напрямками.

У Парижі проходить найбільша в Європі виставка озброєнь Eurosatory, з якої помітно, що війна РФ проти України спричинила революцію на світовому ринку зброї.

Експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке повідомив, що зброярі з 62 країн привезли понад 2000 зразків зброї. Близько 250 делегацій від 96 держав приїхали туди, щоб щось купити. При цьому, як зазначило видання, жодна з компаній на виставці не постачає зброю росіянам.

Оглянувши експонати, аналітик видання зробив висновок, що війна в Україні революційним чином змінила збройовий ринок за трьома напрямками:

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Війна дронів загострила потребу у високотехнологічних і скорострільних системах ППО. Відбувається відродження важких ракетних комплексів. Одночасно знову потрібні танки і бронетехніка, захищені від дронів.

Цивільні компанії почали випускати зброю. Наприклад, суднобудівники почали робити морські дрони, логістичні фірми - розвивати ланцюжки доставки боєприпасів, а IT-розробники - впроваджувати штучний інтелект у безпілотники.

На ринок вийшли компанії з країн третього світу, які постачають дешеву зброю.

Аналітик зробив висновок, що в такій війні, як в Україні, важливіша кількість, ніж якість.

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