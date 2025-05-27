'Антидроновий пістоль': ЗСУ отримають індивідуальний засіб для протидії БпЛА (фото)

Це засіб встановлення електромагнітних завад, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників.

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України індивідуальний засіб для протидії повітряним безпілотникам "Антидроновий пістоль" українського виробництва. Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Зазначається, що "Антидроновий пістоль" – індивідуальний пристрій радіоелектронного захисту. Це засіб встановлення електромагнітних завад, він блокує канали управління і відеосигналу ворожих безпілотників.

"Український "Антидроновий пістоль" має компактні розміри, важить трохи більше 1 кг, виготовлений у монолітному формфакторі", - поінформували в Міноборони.

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Як повідомляв УНІАН, незодавно Міноборони допустило до використання у Збройних силах України ударний безпілотний авіаційний комплекс "Білий вовк".

Цей дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен вразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші захищені цілі.

Комплекс розгортається протягом кількох хвилин. У комплекті комплексу, зокрема: БпЛА з цифровою комбінованою камерою, станція керування та контролю, комплект силових акумуляторів тощо.

Також у травні завершено кодифікацію лінійки українських оптоволоконних дронів, які є стійкі до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) — Хижак REBOFF. Вказані дрони мають котушки з оптоволокном довжиною від 10 до 20 км. Під час випробувань дрони успішно долали водні перешкоди (річки, озера) та проходили над лініями електропередач на швидкості до 143 км/год. Перші тестові партії потрапили у військо у 2024 році та продемонстрували тоді перспективність масштабування цього технологічного напрямку на війні.

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