Дрони успішно долають водні перешкоди та проходять над лініями електропередач на швидкості до 143 км/год.

Завершено кодифікацію лінійки українських оптоволоконних дронів, які є стійкі до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) — Хижак REBOFF.

Як повідомляє Міністерство оборони України, компанія 3DTech – перший вітчизняний розробник, який успішно завершив процедуру кодифікації лінійки оптоволоконних БПЛА Хижак REBOFF. Вказані дрони мають котушки з оптоволокном довжиною від 10 до 20 км.

Йдеться, що розробка українських оптоволоконних БпАК розпочалася у 2023 році як відповідь на запити українських військовослужбовців. Під час випробувань дрони успішно долали водні перешкоди (річки, озера) та проходили над лініями електропередач на швидкості до 143 км/год. Перші тестові партії потрапили у військо у 2024 році та продемонстрували тоді перспективність масштабування цього технологічного напрямку на війні.

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"Сьогодні портфоліо компанії-виробника складається з п’яти оптоволоконних моделей, які вже постачаються в бойові бригади та ефективно застосовуються операторами FPV-дронів", - додають у Міноборони.

Зокрема, є Хижак 10 Lite 10KM, розрахований на відбиття штурмів та для міських боїв. Працює на відстані на 8-9 км, адже зазвичай пілоти закладають 10-20% волокна на маневрування і погодні обставини. Бойове навантаження - до 1,8 кг, що робить його максимально ефективним на коротких дистанціях. Хижак Lite 15KM - бюджетний дрон, що працює по техніці, та маневрує всередині приміщень. Бойова частина - 1,5 кілограма здатна знищити броньовану техніку кумулятивом, а живу силу - вражаючими елементами.

Хижак 13 REBOFF 20KM має котушку на 20 км, підходить для знищення ворожих гармат, мінометів та систем РЕБ. Він оснащений двома батарейними блоками, завдяки чому дрон краще балансується, стає більш маневреним та зручним у керуванні. Модель Хижак 15KM може чекати у засідці протягом годин, живиться від одного батарейного блоку 8S3P 13 500 mAh, а Хижак 10KM несе корисну вагу 2,2 кг на відстань до 10 км.

"Вся лінійка з п’яти БпАК розрахована для виконання польотів на висоті до 500 м на швидкості до 70 км/год. Проте деякі моделі під час тестів успішно розмотували котушку на швидкості до 143 км/год… Всі Хижак REBOFF оснащені спеціальними швидкими кріпленнями. Це дозволяє збирати та розбирати конструкцію без використання стяжок. Кожен БпАК оснащено ніжками для безпечного старту, приземлення та очікування у засідках", - йдеться у повідомленні.

За словами фахівців, у разі потреби певні радіокеровані дрони, які вже є на озброєнні ЗСУ, можна підключити до котушок REBOFF.

За даними Міноборони, до кодифікації готуються дрони з котушками на 25 та 30 км.

Інші українськи розробки - що відомо

Як писав УНІАН, Міноборони України кодифікувало та допустило до експлуатації безпілотний авіаційний комплекс українського виробництва "Веспа-15". Він здатен подолати відстані до цілі у кілька десятків кілометрів зі значним бойовим навантаженням.

Ці дрони мають підвищену стійкість до роботи ворожих засобів радіоелектронної протидії, можуть вражати живу силу ворога, бронетехніку, автомобілі, польові укриття тощо.

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