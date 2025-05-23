В ЗСУ з'явився новий важкий дрон-бомбер: що він вміє

Дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен вразити важку ворожу техніку.

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у Збройних силах України ударний безпілотний авіаційний комплекс "Білий вовк".

Про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

Зазначається, що цей дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен вразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші захищені цілі.

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"Комплекс розгортається протягом кількох хвилин. У комплекті комплексу, зокрема: БпЛА з цифровою комбінованою камерою, станція керування та контролю, комплект силових акумуляторів тощо", - поінформували в Міноборони.

Оптоволоконні дрони України

Як повідомляв УНІАН, нещодавно було завершено кодифікацію лінійки українських оптоволоконних дронів, які є стійкі до дії засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) — Хижак REBOFF.

Компанія 3DTech – перший вітчизняний розробник, який успішно завершив процедуру кодифікації лінійки оптоволоконних БПЛА Хижак REBOFF. Вказані дрони мають котушки з оптоволокном довжиною від 10 до 20 км.

Розробка українських оптоволоконних БпАК розпочалася у 2023 році як відповідь на запити українських військовослужбовців. Під час випробувань дрони успішно долали водні перешкоди (річки, озера) та проходили над лініями електропередач на швидкості до 143 км/год. Перші тестові партії потрапили у військо у 2024 році та продемонстрували тоді перспективність масштабування цього технологічного напрямку на війні.

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