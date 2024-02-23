Зазначається, що питання забезпечення українських військ ATACMS зі збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалося з розгляду.

Адміністрація Сполучених Штатів Америки розглядає можливість надання Україні ракет ATACMS більшої дальності. Таку заяву зробив під час телефонного брифінгу координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі.

"Ми вже надавали Україні версію ракет ATACMS, відому як APAM (ракети для ураження піхоти та матеріальної частини – ред.), і вони застосовували їх із користю", – цитує його слова "Укрінформ".

Кірбі наголосив, що питання оснащення Сил оборони України ракетами ATACMS зі збільшеною дальністю ураження ніколи не знімалося з розгляду.

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"Це досі є невід’ємною частиною дискусій, які ми ведемо з українською стороною. Україна дійсно має такі можливості, до того ж інші країни забезпечили її подібними засобами далекого ураження. Тож ми все ще ведемо обговорення з українцями щодо версії ATACMS більшої дальності", – сказав координатор Ради нацбезпеки США.

ATACMS для України

Кілька днів тому NBC News повідомило, що вдміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб надати Україні нові потужні балістичні ракети великої дальності. Джерела медіа розповіли, що зараз США схиляються до відправки нової версії ракети ATACMS більшої дальності, яка дозволить Україні завдати удару далі контрольованого Росією Кримського півострова.

Водночас в американському Міноборони сказали, що запаси цих ракет обмежені. І передача їх Україні без грошей для поповнення власних складів навряд чи станеться.

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