Росія відновила свій підводний флот, а Британія має вдвічі менше ударних катерів, ніж 30 років тому.

Атомні підводні човни США зникають з Атлантичного океану. У ситуацію має втрутитись флот Великої Британії. Про це у своєму матеріалі для The Telegraph пише військовий аналітик Девід Екс.

Він нагадує, що у середині 1990-х років, незабаром після закінчення холодної війни, Королівський флот мав дюжину атомних ударних підводних човнів. При цьому, враховуючи майже повний крах радянського, пізніше російського, військово-морського флоту в ті роки, десяток ударних катерів зробили британську підводну службу другою за потужністю в Атлантичному океані після ВМС США:

"Часи змінилися. Сьогодні Росія відновила свій підводний флот, а Британія дозволила своєму підводному флоту зникнути. У 2024 році британці мають вдвічі менше ударних катерів, ніж 30 років тому: шість".

За словами Сідхарта Каушала, експерта Королівського інституту об’єднаних служб у Лондоні, у зв’язку зі зростаючою загрозою, яку представляє Північний флот Росії, і збільшенням попиту в Індо-Тихоокеанському регіоні, Королівський флот повинен подолати проблеми з підводними човнами.

"Занадто мало підводних суден і затримки в необхідному технічному обслуговуванні, що призводить до занадто повільного розгортання, - не єдині проблеми. У цьому контексті готовність підводних човнів Королівського флоту, які є, серед іншого, єдиними атомними підводними човнами неамериканських союзників, які регулярно виконують підлідні операції, є проблемою як на національному рівні, так і на рівні Альянсу", - підкреслив він.

Експерт підкреслює, що Королівський флот може разом з іншими європейськими операторами може компенсувати наслідки відносного скорочення потужності США та зрівнятися з умовними російськими силами чисельністю 10-11 сучасних ударних підводних човнів, які можуть бути введені в експлуатацію Північного флоту на початку 2030-х років.

"Це все, звичайно, припущення. Найкращий результат для Сполученого Королівства та його союзників залежить від постійних інвестицій у нові підводні човни та нову допоміжну інфраструктуру протягом наступного десятиліття. ... Невитрати мільярдів фунтів стерлінгів, необхідних для обслуговування підводних човнів, були б жахливими. Росіяни домінували б в Атлантиці, домінуючи під Атлантикою", - резюмує автор.

Підводний флот США

У американських військово-морських планувальників є варіанти заміни вартісних атомних підводних човнів - ВМС США знайшли рішення. Нові класи роботизованих підводних апаратів можуть допомогти закрити підводну прогалину американців.

Яку б форму не прийняв майбутній флот роботизованих підводних човнів ВМС США, очевидно, що у американських військово-морських планувальників є варіанти.

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