У американських військово-морських планувальників є варіанти.

У американських військово-морських планувальників є варіанти заміни вартісних атомних підводних човнів. Про це пише The Telegraph.

Зазначається, що наразі ВМС США експлуатують лише великі атомні підводні човни, які можуть мандрувати тисячі миль на високій швидкості через Тихий і Атлантичний океани та місяцями затримуватись у зонах конфлікту. При цьому атомні підводні човні складні, дорогі та потребують технічного обслуговування.

"Нові класи роботизованих підводних апаратів можуть допомогти закрити підводну прогалину американців", - пише видання. Відео дня

Так, дизель-електричний Orca був приблизно 50 футів у довжину до того, як ВМС США взяли в руки дизайн. Сервіс додав 35-футовий модуль корисного навантаження з дверима. За його допомогою човен витісняє близько 85 тонн води. Він може автономно плавати на відстань до 6000 миль, періодично спливаючи на поверхню та піднімаючи антени для зв’язку з операторами.

"Orca також, як і пілотована підводна лодка зі звичайним двигуном, запускатиме свої дизелі на поверхні, щоб заряджати свої батареї. Заряджання батареї під час або під поверхнею є найбільшою небезпекою та слабкістю для пілотованого підводного човна – це головна причина, чому ВМС США та Королівський флот наполягають на ядерній енергії для пілотованих підводних човнів, незважаючи на її приголомшливу вартість. Але більш високі рівні небезпеки набагато більш прийнятні для безпілотної платформи", - йдеться у статті.

Автори також вказують, що яку б форму не прийняв майбутній флот роботизованих підводних човнів ВМС США, очевидно, що у американських військово-морських планувальників є варіанти.

"І вони їм знадобляться, коли вони намагатимуться заповнити прогалину під водою, яка залишилася внаслідок швидкого виведення з експлуатації старих пілотованих підводних човнів", - резюмує видання.

Атомні підводні човни США - останні новини

У грудні 2023 року атомний підводний човен США прибув до берегів Південної Кореї. Його прибуття відбулося на тлі планів КНДР запустити міжконтинентальну балістичну ракету.

Також УНІАН повідомляв, що Пентагон друкуватиме деталі для атомних підводних човнів на 3D-принтері. Міноборони США планує лише на розвиток адитивних технологій для підводних човнів вкласти 300 млн доларів.

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