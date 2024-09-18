Окупанти завдали ракетного удару по судну, яке перевозило зерно до Єгипту. І в цій дії вбачають приховані смисли.

Росія за допомогою бомбардувальника Ту-22М3 завдала ракетного удару по судну MV Aya, яке перевозило 26 550 тонн пшениці до Єгипту в західній частині Чорного моря, пише оглядач Том Шарп у своїй колонці для видання The Telegraph. Він зазначив, що в цей же час окупанти спостерігали за американськими підводними човнами на іншому кінці планети - це і могло стати причиною такої агресії.

Експерт також заявив, що РФ потребує протичовнових літаків (ПЛС) для операцій у тихоокеанському і північному флотах, щоб протистояти ядерним підводним човнам США і НАТО, але в Чорному морі таких літаків немає.

Це, за його словами, важливо, тому що протичовнові літаки оснащені радарами для відстеження кораблів. Російські кораблі зараз тримаються біля східної частини Чорного моря, і літаки залишаються єдиним способом відстежувати кораблі в західній частині Чорного моря. Щоб перешкодити вивезенню українського зерна, Росія повинна знайти і зафіксувати судна, йдеться в матеріалі.

Відео дня

Відсутність ПЛС для відстеження суден у Чорному морі, ймовірно, і призвела до того, що окупанти використовували супутникові знімки або дані автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) для визначення місця розташування судна.

"Однак це зовсім не точне рішення. Наступного дня це могло призвести до удару по кораблю в румунських територіальних водах, що могло б спровокувати відповідь НАТО за статтею 5. Тим не менш, Росія відчайдушно хоче щось зробити з українським експортом зерна - можливо, дата була важлива - і вона пішли на ризик", - заявив Шарп.

Він нагадав, що в цей самий час спостерігався рух американських підводних човнів у Беринговій протоці (на відстані близько 5-8 тисяч кілометрів), і додав, що це безпосередньо могло вплинути на російські повітряно-морські "рухи" в Чорному морі.

Військовий потенціал окупантів

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Росія почала серійно виробляти свій перший важкий морський дрон. За їхньою інформацією, він уміє діяти без контролю з боку оператора, на основі управління за допомогою штучного інтелекту.

Крім того, генерал ВПС США поділився думкою, що російська армія більша і сильніша, ніж була до 24 лютого 2022 року. І це попри неймовірний рівень втрат.

"Росія буде чимось, з чим нам доведеться мати справу протягом тривалого часу, незалежно від того, чим ця справа закінчиться", - додав Хекер.

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