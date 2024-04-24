Ці бомби зокрема здатні знищувати укріплені бункери.

Україна отримає високоточні авіабомби Paveway IV у наступному пакеті військової допомоги від Великої Британії. Про це повідомив журналіст ВВС Джонатан Біль у своєму Twitter.

"Остання партія військової допомоги Великої Британії Україні включатиме бомби Paveway IV", – написав він.

Жодних інших подробиць журналіст не навів.

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Paveway IV: що це за зброя

Paveway IV — це авіаційна бомба британського виробництва загальною вагою 230 кілограмів, оснащена системами лазерного і GPS наведення. Також бомба має функцію вибуху на заданій висоті.

Зброя являє собою поєднання електронного комплекту наведення і модифікованої бомби загального призначення Mk 82 з підвищеною пробивною здатністю.

Paveway IV має версію, призначену спеціально для знищення укріплених бункерів. На озброєнні британської армії вона замінила стару протибункерну бомбу Paveway III вагою 910 кг.

Як зазначає портал Defense Express, Paveway IV є аналогом американської JDAM-ER та французької AASM Hammer. Аналітики наголошують, що це не далекобійний авіаційний боєприпас, а звичайна вільнопадаюча бомба, яка може використовуватись лише на незначну дальність для атаки цілі "під собою".

"Але якщо мова йде про можливість їх доопрацювання, наприклад, шляхом додавання ракетного прискорювача (...) то з'являється можливість їх реального використання для літаків", - кажуть експерти.

Ця авіабомба є одним зі штатних видів озброєння для британських винищувачів Harrier II, Panavia Tornado і Eurofighter Typhoon. Також її можна запускати з новітнього американського винищувача F-35. Немає жодних свідчень про те, щоб ці бомби коли-небудь використовували із винищувачами радянського зразка, які є на озброєнні ЗСУ. Втім, раніше Україна змогла поєднати британські ракети Storm Shadow зі своїми літаками. Також в теорїї цю бомбу можна використовувати з літаками F-16, які незабаром мають надійти в Україну.

Відомо, що під час зимових ударів США і Великобританії по хуситах в Ємені були застосовані зокрема і бомби Paveway IV.

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