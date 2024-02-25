Зазначається, що було завдано ударів по восьми об'єктах.

Сполучені Штати Америки, Велика Британія та союзники завдали нових ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Про це йдеться у заяві очільника Пентагону Ллойда Остіна, опублікованій на сайті оборонного відомства.

"Сьогодні військовослужбовці США та Великої Британії за підтримки Австралії, Бахрейну, Канади, Данії, Нідерландів та Нової Зеландії завдали ударів по військових об'єктах на підконтрольних хуситам територіях Ємену", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що було завдано ударів по восьми об'єктах, серед яких були підземні склади зброї, ракетні бази, комплекси БпЛА, систем ППО, радарів і гелікоптер. Ці удари були завдані з метою подальшого підриву і послаблення можливостей підтримуваного Іраном угруповання Хуті "здійснювати дестабілізуючі і безрозсудні напади на американські і міжнародні судна, що прямують через Червоне море, Баб-ель-Мандебську протоку і Аденську затоку".

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"Сполучені Штати без вагань вживатимуть заходів, якщо це буде необхідно, щоб захистити життя і вільний потік торгівлі на одному з найбільш важливих водних шляхів у світі. Ми продовжимо чітко давати зрозуміти хуситам, що вони відповідатимуть за наслідки, якщо не припинять свої незаконні напади, які шкодять економіці Близького Сходу, завдають шкоди навколишньому середовищу і перешкоджають доставці гуманітарної допомоги до Ємену та інших країн", – наголошується в заяві.

Удари по єменських хуситах

Протягом останніх кількох тижнів єменські хусити атакували комерційні кораблі в Червоному морі – випускали в тому напрямку дрони та ракети. 12 січня США та Британія завдали перших ударів по хуситах у Ємені. Повідомлялося, що били по таких об'єктах як радіолокаційні системи, місця зберігання та запуску дронів, місця зберігання та запуску балістичних ракет, а також місця зберігання та запуску крилатих ракет.

23 січня було завдано нових ударів по хуситах у Ємені. Для цього військові задіяли літаки RAF Typhoon.

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