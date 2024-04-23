До нього увійдуть понад 1600 ракет, зокрема Storm Shadow.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак сьогодні прибуде до Польщі, де оголосить про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні.

Як повідомляють в Офісі британського прем'єра, у Варшаві він обговорить із прем'єр-міністром Дональдом Туском і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом загрозу з боку Росії та зусилля Великої Британії з підтримки європейської безпеки. Потім він вирушить до Берліна на зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Оголошене сьогодні додаткове фінансування в розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів, завдяки якому військова допомога Великої Британії Україні в цьому фінансовому році становитиме 3 мільярди фунтів стерлінгів, буде використане для швидкого доставлення терміново необхідних боєприпасів, засобів ППО, безпілотників та інженерної підтримки", - йдеться в повідомленні.

Міністерство оборони також відправить найбільший в історії пакет обладнання, покликаний допомогти відбити російське вторгнення на суші, морі та в повітрі. До нього увійдуть:

60 катерів, зокрема морські рейдові судна і водолазні катери, а також морські гармати;

понад 1600 ударних і зенітних ракет, а також додаткові високоточні ракети великої дальності Storm Shadow;

понад 400 транспортних засобів, зокрема 160 захищених мобільних машин "Хаскі", 162 бронемашини і 78 всюдиходів;

близько 4 мільйонів патронів до стрілецької зброї.

"Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки і для всієї Європи. Якщо Путіну буде дозволено досягти успіху в цій агресивній війні, він не зупиниться на польському кордоні. Збройні сили України продовжують хоробро битися, але їм потрібна наша підтримка - і вона потрібна їм зараз", - заявив Сунак.

Допомога від Великої Британії: останні новини

Як відомо, Лондон від початку повномасштабної війни надає Україні військову та фінансову допомогу, а також закликає інші країни робити це.

На початку цього року Україна та Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії підписали угоду про співпрацю у сфері безпеки. Згідно з цим документом, Велика Британія допоможе Україні в разі нового нападу Росії в майбутньому.

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