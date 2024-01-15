Причиною утилізації австралійська влада вказала проблеми з безпекою та експлуатацією гелікоптерів.

Австралія планує утилізувати списані австралійські вертольоти MRH-90 Taipan, незважаючи на прохання України про їх передачу, повідомляє телеканал ABC.

Вертольоти були списані у вересні, на 14 місяців раніше запланованого терміну, через проблеми з безпекою. Наприкінці липня 2023 року вертоліт MRH-90 Taipan зазнав аварії під час спільних навчань австралійців та американців на північному сході Австралії. Тоді на борту вертольота перебували четверо австралійських військових, усі вони загинули.

"Україна подала офіційний запит на MRH-90 19 грудня 2023 року, незважаючи на задокументовані проблеми з безпекою та експлуатацією літаків", - йдеться у статті.

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Водночас таке рішення спричинило протести з боку проукраїнських активістів, що вимагають передати вертольоти Києву

"Ми оцінюємо ризики по-іншому. Ми перебуваємо в стані війни", - сказав Антон Богданович, що організував мітинг українських прихильників у Сіднеї в неділю.

Посол України в Австралії Василь Мирошниченко сказав, що він "сподівається, що ще є можливість... тому що ми ще не отримали жодної відповіді".

Але процес розбирання вже розпочався, зазначає видання, оскільки жодна країна чи інша сторона не виявила інтересу до цілого гелікоптера.

Вертольоти Taipan для України

Повідомлялося, що уряд Австралії отримав запит від України на отримання списаних 45 армійських багатоцільових вертольотів Taipan.

Раніше стало відомо, що австралійські техніки таємно розбирають усі 45 армійських багатоцільових вертольотів Taipan. Машини коштують близько 20 мільйонів доларів кожна "на ринку секонд-хенду". Вони перевершують свої аналоги за всіма ключовими показниками – швидкістю, дальністю, корисним навантаженням і об’ємом кабіни.

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