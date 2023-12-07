Водночас кількість переданих бронемашин дипломат не назвав, проте зауважив, що вони вже в дорозі.

Австралія направила Україні додаткову партію бронеавтомобілів MRAP Bushmaster. Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс.

Так, у Міноборони України подякували Австралії за надану за час війни допомогу. У відомстві зазначили, що у вересні 2022 року ці бронемашини зіграли вирішальну роль в успішному контрнаступі Сил оборони на Харківщині.

"Незважаючи на значну відстань між нашими країнами, нас об’єднують спільні демократичні цінності. Ми особливо вдячні за MRAP Bushmaster, які були надані українській армії. У вересні 2022 року Bushmaster зіграли вирішальну роль в успішному контрнаступі на Харківщині. Завдяки своїй стійкості до вибухів мін ця машина рятує життя українських воїнів. Також для виконання бойових завдань важливі маневровість і прохідність", – йдеться у повідомленні.

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У відповідь на допис австралійський дипломат зазначив, що більше цих машин "уже в дорозі".

"Мало що може привітати з Різдвом близького друга далеко за морями краще за порятунок життів. Ми пишаємося визнанням ролі Bushmasters серед ключової військової допомоги, наданої Україні. Ще більше вже в дорозі! Можете розпакувати їх до 25 грудня!" – написав Едвардс в Twitter.

Водночас кількість переданих бронемашин дипломат не назвав.

Допомога Україні від Австралії

Наприкінці жовтня Австралія передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли обладнання для розмінування і для боротьби з дронами. Загальна вартість цього пакету становить 20 мільйонів австралійських доларів ($12,8 мільйонів).

У липні стало відомо, що Австралія відправить до Європи військовий літак-розвідник E-7A Wedgetail, щоб допомогти Україні. Він допоможе в забезпеченні раннього попередження про будь-які загрози проти шлюзу гуманітарної та військової допомоги.

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