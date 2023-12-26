Машини коштують близько 20 мільйонів доларів кожна на вторинному ринку.

Уряд Австралії отримав запит від України на отримання списаних 45 армійських багатоцільових вертольотів Taipan. Про це інформує портал Asia-Pacific Defence Reporter.

Раніше стало відомо, що австралійські техніки таємно розбирають усі 45 армійських багатоцільових вертольотів Taipan і "ховають" їхні компоненти. Машини коштують близько 20 мільйонів доларів кожна "на ринку секонд-хенду".

"За іронією долі, 10-тонні двомоторні Taipan розбирають, а не розрізають, адже їхня конструкція з вуглецевого волокна дуже міцна", - пише видання.

Згодом міністр оборони Австралії Річард Марлес повідомив, що вертольоти будуть утилізовані таким чином, щоб максимізувати їхню цінність.

Гелікоптери Taipan: особливості

Гелікоптери Taipan перевершують свої аналоги за всіма ключовими показниками – швидкістю, дальністю, корисним навантаженням і об’ємом кабіни. Це надзвичайно сучасна, повністю цифрова машина з дротовим керуванням, яка має чотириосьову систему керування польотом, передову авіоніку та провідне у світі обладнання нічного бачення.

Ще одна важлива особливість для десантних операцій з точки зору безпеки полягає в тому, що Taipan оснащений плавзасобами.

Гелікоптери на війні в Україні - останні новини

На початку грудня HIMARS ефектно "підсмажив" ворожого гелікоптера під Лиманом. Як зазначили в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ, "вертоліт був функціонально знищений".

Також УНІАН повідомляв, що Хорватія віддала Україні всі свої гелікоптери Mi-8.

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