Влада Австралії має намір закупити атомні підводні човни і фрегати класу "Хантер".

Великобританія навчить австралійських моряків-підводників в рамках співпраці країн-учасниць нового блоку AUKUS, в який також входять США і Великобританія. Австралія має намір поповнити свій флот атомними підводними човнами.

Про це повідомляє Bloomberg.

Терміни оновлення Військово-Морських сил країни поки невідомі. Поки що влада Австралії працює над тим, чим можна замінити підводні човни класу "Коллінз", які вивели з експлуатації, до передачі атомних підводних човнів.

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Крім того, Австралія очікує фрегати класу "Хантер", але будівництво нових кораблів загальмувалося через пандемію коронавірусу, яка порушила логістичні ланцюжки.

На думку союзників країни по AUKUS вважають, що оновлення австралійського флоту підвищить військові можливості країни, але це відбудеться до 2040 року. Австралія є одним з ключових військово-політичних партнерів США в Тихоокеанському регіоні. Канбенрра може надати підтримку Вашингтону на тлі нестабільних відносин з Пекіном.

Як раніше повідомляв УНІАН, 17 серпня стало відомо, що на території Росії з 30 серпня по 5 вересня пройдуть військові навчання "Схід-2022". У них візьмуть участь Китай, Індія, Білорусь, Таджикистан, Монголія та інші країни.

Аналітики відзначили, що участь індійських військових у російських навчаннях у розпал війни в Україні підтверджує дружні зв'язки Нью-Делі з Москвою, незважаючи на зміцнення стратегічного партнерства з США.

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