Пуск виконав 14-й артилерійський полк, один із найперших підрозділів, які отримали системи HIMARS.

Австралійська армія вперше провела бойовий пуск нової американської оперативно-тактичної ракети PrSM (Precision Strike Missile) з пускової установки M142 HIMARS під час навчань Talisman Sabre 2025. Про це пише Army Recognition Group.

Примітно, що це перший випадок бойового застосування PrSM за межами США і важливий крок у формуванні далекобійного ударного потенціалу Австралії.

Ракета здатна вражати цілі на дальності понад 400 км (у перспективі - понад 500 км) з високою точністю і призначена для знищення ключових об'єктів: командних пунктів, ППО і логістичних вузлів.

Відео дня

Пуск виконав 14-й артилерійський полк, один із найперших підрозділів, які отримали системи HIMARS, придбані в рамках програми на 1,6 мільярда доларів.

Загалом планується поставка 42 установок, які надійдуть до нещодавно сформованої 10-ї бригади вогневої підтримки (10th Fires Brigade), штаб якої розташований в Аделаїді.

Крім імпорту, країна будує власне виробництво керованих ракет, включно з PrSM, що посилить оборонну промисловість і забезпечить суверенні поставки озброєнь.

Допомога Україні від Автралії

Нещодавно уряд Австралії повідомив, що поставив танки M1A1 Abrams в Україну в рамках пакета допомоги на суму 160 млн доларів США, щоб країна змогла захистити себе від агресії РФ.

Як зазначив міністр оборони країни Річард Марлз, Україна отримала від держави більшу частину з 49 танків, решту буде доставлено найближчими місяцями.

Вас також можуть зацікавити новини: