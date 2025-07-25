Коли систему MRC було вперше розгорнуто на Філіппінах, Китай поспішив висловити своє невдоволення.

Армія США вперше провела пуск своєї нової ракетної системи MRC у західній частині Тихого океану, вразивши і потопивши морську ціль. Про це пише Business Insider.

Армія заявила, що 3-тя багатопрофільна оперативна група успішно провела пуск ракети Standard Missile-6 за допомогою універсальної пускової установки MRC і потопила невстановлену морську ціль. Випробування відбулося раніше цього місяця під час спільних навчань Talisman Sabre на півночі Австралії.

У відомстві заявили, що це перший пуск наземної системи MRC на захід від лінії зміни дат, що розділяє Тихий океан.

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"Розгортання системи MRC і успішне виконання бойової стрільби по морській цілі - це ще один значний крок уперед у розвитку наших можливостей із розгортання, інтеграції та управління передовими наземними морськими ударними засобами", - сказав полковник Вейд Джерманн, командувач 3-ї багатоцільової оперативно-тактичної групи.

Зазначається, що хоча це було перше бойове випробування MRC у регіоні, систему вже застосовували там, зокрема, під час спільних навчань із Філіппінами минулого року. MRC - це цінна система для армії, що заповнює прогалину як у можливостях, так і в дальності, надаючи гнучкий спосіб запуску як SM-6, так і ударних ракет наземного базування "Томагавк".

Коли систему MRC було вперше розгорнуто на Філіппінах, Китай поспішив висловити своє невдоволення. У вересні минулого року Лінь Цзянь, представник китайських військових відомств за кордоном, назвав це розміщення "спробою повернути колесо історії назад", додавши, що "воно серйозно загрожує безпеці країн регіону, провокує геополітичну конфронтацію і викликає підвищену пильність та стурбованість країн регіону".

Раніше він заявив, що Пекін "рішуче виступає проти посилення передового базування США біля кордонів Китаю".

Минулого року Китай також висловив Філіппінам своє невдоволення у зв'язку з системою MRC. Пекін заявив, що Філіппіни, ключовий союзник США, служать американським інтересам на шкоду своїм власним. Маніла висловила зацікавленість у можливостях системи MRC як у корисному бойовому засобі.

У відповідь на запитання про останні новини посольство Китаю в США повідомило, що система MRC є "стратегічною і наступальною":

"Китай рішуче виступає проти розміщення США наземної ракетної системи середньої дальності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, якою б вона не була".

Випробування MRC в Австралії, за заявою армії, підтвердили здатність системи передового базування дальнього високоточного вогню. Крім того, вони надали цінні знання і досвід для майбутніх можливостей наземних морських ударів. Мобільні пускові установки, здатні вражати цілі як на суші, так і на морі, володіють величезним потенціалом у бойових діях на Тихому океані.

Протистояння США і Китаю в Тихому океані

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що Китай необхідно притягнути до відповідальності за "субсидування" війни Росії проти України.

За словами постпреда США при НАТО, Китай прорахувався, вирішивши допомогти РФ. Він закликав покарати Пекін за те, що він допомагає Москві вбивати українців.

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