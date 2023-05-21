Раніше Україні не передавали ці літаки, оскільки США не вважали їх вирішальними для українського контрнаступу.

Президент США Джо Байден ще не ухвалив остаточного рішення щодо передачі Україні винищувачів F-16.

Про це заявив радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван в ефірі CNN у неділю, пише Politico.

"Я думаю, що з огляду на кількість (F-16 - УНІАН), які зараз доступні на складах наших європейських союзників, і те, що, виходячи з грошей, які нам виділив Конгрес, є так багато інших пріоритетів щодо систем, які можна надати, можливо, ми більше зосередимося на передачі третьою стороною, але президент іще не прийняв остаточного рішення", - зазначив Салліван.

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Радник додав, що Україна не отримала винищувачі раніше, оскільки вони не були "критично важливими" для очікуваного контрнаступу ЗСУ. Втім, умови змінюються.

"Сполучені Штати мобілізували виняткові зусилля, щоб вчасно і в повному обсязі надати Україні все необхідне для початку цього контрнаступу. Тепер, коли ми це зробили, ми можемо очікувати довгострокової здатності України захищати себе і стримувати російську агресію. Винищувачі четвертого покоління, західні винищувачі F-16 є важливими для цієї боротьби", - сказав Салліван.

F-16 для України

Україна вже кілька місяців наполегливо працює над отримання бойової авіації. онедавна нам відмовляли, але останні заяви світових лідерів кажуть про зміну риторики. Великобританія, США, Нідерланди, Бельгія та Данія створили коаліцію для забезпечення України бойовими повітряними силами. Прем'єр Великої Британії Ріші Сунак зазначав, що його країна готова розпочати навчання українських пілотів уже цього літа.

Президента США Байден під час зустрічі із Зеленським на саміті теж оголосив про наміри США готувати українських пілотів.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, коментуючи питання літакової коаліції, зазначав, що це має стати сигналом для Росії, що вона не зможе перемогти у довготривалій війні з Україною.

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