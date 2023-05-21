За словами британського прем'єра Ріші Сунака, Україна повинна не тільки виграти війну, але й міцний мир.

Сполучене Королівство планує розпочати навчання українських пілотів на американських винищувачах F-16 "цього літа", щоб "підтримати українські військово-повітряні сили тим, що їм потрібно для майбутнього".

Як пише CNN, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підкреслив підтримку його країни захисту України від Росії. Він заявив, що "безпека України – це наша безпека".

Сунак також привітав "дуже відчутний прогрес у наданні подальшої підтримки", досягнутий на G7. Особливо він звернув увагу на підтримку президентом США Джо Байденом "міжнародної коаліції" країн для надання передових винищувачів Україні.

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"Україна повинна не тільки виграти війну, але й виграти справедливий і міцний мир", – зазначив Сунак.

Він назвав присутність українського президента Володимира Зеленського на G7 у Хіросімі як "дуже потужний момент". Напередодні вони провели двосторонню зустріч.

"Побачити президента Зеленського, який стоїть пліч-о-пліч зі своїми союзниками по G7, я вважаю, що це сигнал Росії та світу, що ми об’єднані за президента Зеленського та його людей і будемо продовжувати підтримувати його стільки, скільки буде потрібно", — підсумував британський прем'єр.

F-16 для України - що відомо

20 травня стало відомо, що США разом з партнерами нарешті почали рухатися в питанні передачі винищувачі F-16 для України. За словами Сунака, п’ять країн об’єднали зусилля для роботи над забезпеченням України бойовими повітряними силами.

Президент Володимир Зеленський назвав надання Україні сучасних винищувачів "історичним моментом" для всієї архітектури безпеки у Європі та світі .

Майор резерву армії оборони Ізраїлю Віктор Верцнер заявив, що українські пілоти цілком можуть навчитися керувати винищувачами F-16 за чотири місяці.

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