Після серії випробувань він вирушить у відкрите море.

Американці побудували і спустили на воду новий безекіпажний корабель USX-1 Defiant. Його помітили у штаті Вашингтон.

Фото оприлюднив військовий портал The War Zone. Відомо, що судно створили в рамках програми NOMARS (No Manning Required Ship) Агентства передових оборонних дослідницьких проектів Міністерства оборони США (DARPA), яке відповідає за розробку нових технологій для використання в збройних силах Сполучених Штатів.

Як повідомляється, USX-1 Defiant має довжину приблизно 55 метрів. У найближчі місяці корабель пройде серію випробувань, а потім вирушить у відкрите море для демонстрації своїх можливостей. Як видно на фотографіях, більша частина судна все ще прихована від сторонніх очей.

Відео дня

Загалом, Defiant схожий на судно, яке раніше демонстрували на комп'ютерних рендерах, створених в рамках проекту. На думку фахівців, побудований корабель є випробувальним стендом, покликаним продемонструвати здатність такого судна працювати автономно протягом тривалого часу.

В перспективі подібні кораблі можуть почати оснащувати різними модульними платформами - наприклад, розвідувальною апаратурою або ракетним озброєнням. Таким чином, в майбутньому автономні кораблі зможуть виконувати різні військові місії без ризику для екіпажу.

Спеціалісти зазначають, що експлуатація безпілотних кораблів викликає низку питань. Наприклад, існують побоювання щодо кібербезпеки та можливості злому систем управління судном.

Морські безпіотники

Україна може похвалитись великим прогресом у створенні морських дронів. За словами польських фахівців, найбільшу кількість російських кораблів під час війни знищив вітчизняний дрон Magura V5.

Відомо, що його використовує Головне управління розвідки Міноборони, зокрема спецпідрозділ "Group13".

Також повідомлялось, що РФ хоче відтворити Magura V5. Втім, станом на 2024-й наша країна значно випереджала РФ у розвитку морських безпілотників.

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