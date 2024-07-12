Юсов розповів про успішну роботу цих систем.

Україна значно випереджає Росію у розвитку морських безпілотних систем. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

За його словами, росіяни збирають та вивчають уламки українських дронів після кожної "морської" операції, намагаючись відтворити їх. "Маємо констатувати, що ані промислове шпигунство, ані така діяльність не дозволила сьогодні агресору наблизитись до розвитку морських безпілотних систем. Україна в цьому питанні значно випереджає Росію", - наголосив представник ГУР.

Юсов зазначив, що морські безпілотні системи знищують ворожі кораблі разом з екіпажами з БК. "Разом з тим над цим працюють віддалено оператори. Це така у нас зброя майбутнього. І "Магура" це успішне застосування цієї зброї майбутнього. Думаю, що розвиток буде карколомний в багатьох сферах. Це не лише ударний дрон, а він виконує і розвідувальні, евакуаційні місії. Це платформа. Яка має великі перспективи, велике майбутнє", - додав він.

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За його словами, в світі цікавляться цією зброєю, але сьогодні вона має працювати на звільнення української землі, моря і неба.

Дрон Магура

Як повідомляв УНІАН, Magura V5 - це український безпілотний надводний дрон, який використовується для розвідки та знищення російських цілей.

Раніше "Political Science and Security Studies Journal" провів дослідження та визначив, що саме цей дрон знищив найбільшу кількість російських кораблів за час великої війни.

За їхніми даними, під ударом морських дронів опинилися 22 корабля окупантів, вісім з них вдалося знищити. "Микола" та "Мамай" уразили два кораблі, Sea Baby - чотири, а Magura V5 - 14.

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