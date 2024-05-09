Перспективний корабель зможе виконувати не тільки ударні, але й розвідувальні місії.

На оборонній виставці Defense Services Asia 2024 китайська компанія Poly Technologies показала проект безпілотного корабля A2000. Про це пише портал Janes, передає Defense Express.

Корабель матиме повне водозаміщення 280 т, а довжина корпусу складе 45 м. До складу силової установки увійдуть два дизельних двигуни, за допомогою яких A2000 зможе розвивати швидкість до 35 вузлів.

Цікавішим є вибір озброєння. Передбачається, що корабель буде нести, зокрема, вісім зенітних ракет у вертикальній пусковій установці, яка розташована у центральній частині корпусу. Також він отримає 24 пускові установки під дрони-камікадзе: їх розмістять в боковій частині корабля.

Відео дня

Китайці стверджують, що морський дрон зможе виконувати як ударні, так і розвідувальні функції (зокрема, за допомогою БпЛА), а його конструкція дозволить бути "‎невидимкою"‎ для ворожих радіолокаційних станцій.

Зазначимо, що це не перша подібна розробка з боку КНР, однак раніше китайці казали переважно про морські безпілотники менших розмірів та з меншою кількістю озброєння. Також подібні розробки є у США: мова, зокрема, про морський дрон Sea Hunter, який також суттєво менший за A2000.

Безпілотний флот України

Останнім часом увага всього світу прикута до українських морських безпілотників, що зумовлено їх високою ефективністю проти російських кораблів. Зокрема, саме за допомогою таких дронів Україна потопила новітній російський корабель "Сергій Котов".

А нещодавно з'явились кадри модернізованої версії українського безекіпажного катеру, на яку встановили старі радянські авіаційні ракети малої дальності класу "повітря-повітря" Р-73.

Вас також можуть зацікавити новини: