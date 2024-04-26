Канада передасть Україні ще 100 дронів Teledyne FLIR, на додаток до обіцяних раніше 800.

Канада виділить Україні понад 2,3 млн доларів на виробництво дронів. Це перший випадок, коли Канада робить безпосередній внесок у виробництво військових дронів в Україні.

Міноборони країни повідомило, що також буде додатково виділено 13 млн канадських доларів (близько 10 млн доларів США) на чеську ініціативу з виробництва та закупівлі артилерійських боєприпасів для України у третіх країн.

Також Канада передасть Україні ще 100 дронів Teledyne FLIR, на додаток до обіцяних раніше 800. Їхня доставка розпочнеться в травні.

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Зазначається, що ці пожертви фінансуються за рахунок програми військової допомоги вартістю 500 мільйонів доларів, про яку оголосив прем'єр-міністр Трюдо в Києві 12 червня 2023 року.

Зі свого боку Бельгія передасть Україні ракети для систем ППО з власних запасів (не уточнюється, які саме і скільки), а також виділить €200 млн для участі в німецькій ініціативі з постачання систем ППО. Про це заявила міністр оборони Бельгії Людвін Дедондер після засідання у форматі Рамштайн.

Допомога Україні від союзників - деталі

Нідерланди невідкладно виділяють понад €200 млн на військову допомогу Україні. Про це повідомила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

За її словами, кошти підуть на нові ініціативи щодо швидкого постачання Україні додаткових боєприпасів ППО та артилерії. Також Нідерланди виділять Україні 60 млн євро на системи ППО малої дальності, які можна використовувати для боротьби з атаками безпілотників.

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