Міністр фінансів Канади пообіцяла Україні значну підтримку.

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд заявила, що підтримка України з боку Оттави стала важливим внеском у зміцнення НАТО в той час, коли Сполучені Штати Америки "не змогли посилити" допомогу країні, яка відбиває напад РФ, пише CBC News.

Глава Мінфіну відповідала на запитання про зусилля Канади, спрямовані на досягнення встановленого НАТО рівня військових витрат для країн-членів в 2% від ВВП. Фріланд відмовилась відповідати, чи збільшить Канада видатки у майбутньому федеральному бюджеті, який буде ухвалений 16 квітня. Однак вона зазначила, що зобов'язання Канади перед Україною, яку вона назвала "найнагальнішим викликом НАТО", були дуже значними в перерахунку на душу населення.

"У березні Канада надіслала Україні 2 мільярди доларів у вигляді термінової бюджетної фінансової підтримки в той час, коли США – і про це, можливо, ви могли б запитати посла США – були не в змозі зробити крок вперед і надати підтримку Україні. Ми були там, щоб заповнити цю прогалину", – сказала Фріланд.

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Вона додала, що "махінації в Конгресі" призвели до того, що США не змогли надати необхідну підтримку Україні. Однак Канада продовжить підтримувати Київ.

За словами журналістів, Канада зіткнулася зі зростаючим тиском з вимогою досягти двовідсоткового показника, встановленого країнами НАТО на саміті Альянсу в Уельсі в 2014 році.

"Нас не виженуть з НАТО, але коли ви висловлюєте свою думку за столом Північноатлантичної ради, ваш голос має меншу вагу, тому що вам потрібно вкласти гроші в те, що ви говорите", – заявила колишній посол Канади в НАТО Керрі Бак.

Водночас посол США у Канаді Девід Коен зазначив, що його країна з усіх сил намагалися ухвалити закон для допомоги Україні та іншим союзникам, який заблокований в Конгресі США.

Допомога Канади

Україна 20 березня отримала від Канади 2 мільярди канадських доларів (1,5 млрд доларів США) фінансової допомоги. Ці кошти допомагають українському уряду фінансувати дефіцит, зокрема соціальні програми допомоги.

Також Канада приєдналася до "коаліції дронів". Міністр оборони Канади Білл Блер дав обіцянку взяти участь в міжнародній "коаліції дронів" для України, очільниками якої є Латвія та Велика Британія.

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