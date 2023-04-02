Турецький ударний дрон Bayraktar Akinci використовував надзвукову ракету з навідною боєголовкою İHA-230.

У Туреччині 31 березня 2023 року провели випробування бойового безпілотника Bayraktar Akinci для стрільби надзвуковою керованою ракетою İHA-230.

Як повідомляє компанія-виробник БПЛА Baykar Makinа, ракета уразила ціль на практично максимальній дальності в 140 кілометрів.

Безпілотник, оснащений українськими двигунами, піднявся в повітря в районі міста Чорлу, що в провінції Текірдаг (європейська частина Туреччини). Ціль була уражена в Чорному морі в районі міста Сіноп. Після запуску Akinci успішно повернувся до Чорлу.

Відео дня

Співвласник компанії Baykar Makinа Сельчук Байрактар зазначив, що це було перше в Туреччині випробування стрільби надзвуковою керованою ракетою İHA-230.

В Управлінні оборонної промисловості при Адміністрації президента Туреччини повідомили, що інтеграція вітчизняних боєприпасів та систем у рамках проекту Bayraktar AKINCI триває, пише Анадолу.

Bayraktar Akinci - що відомо

Як повідомляв УНІАН, турецький важкий безпілотний літальний апарат Akinci, оснащений українськими двигунами, здійснив перший політ у грудні 2019 року.

На БПЛА AKINCI встановлено різні за потужністю двигуни українського виробництва, в залежності від версії цього бойового безпілотника. Зокрема йдеться про двигуни виробництва ДП "Івченко-прогрес" та АТ "Мотор Січ".

У квітні 2021 року турецька оборонна компанія Roketsan оприлюднила відео, на якому за допомогою безпілотника Akinci знищується російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Компанія Baykar розпочала 2023 рік із укладання експортних контрактів на постачання дронів Bayraktar TB2 на суму $370 млн. До 75% доходів цієї турецької компанії сьогодні припадає на надходження від експорту.

Ракета İHA-230 - що відомо

IHA-230 - перша турецька надзвукова ракета класу "повітря-земля", розроблена турецьким оборонним гігантом Roketsan.

Як зазначає Defense Express, ця ракета може знищувати цілі на відстанях від 20 до 150 км - така дальність дозволяє у низці випадків завдавати ударів не залітаючи в зону протиповітряної оборони противника.

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