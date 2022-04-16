Бойовий безпілотний літальний апарат БПЛА AKINCI B показав свій новий рекорд висоти, здійснивши тестовий політ на висоті 10,7 км.
Про це повідомив директор компанії Baykar Makina Сельчук Байрактар у Twitter.
"БПЛА AKINCI B пройшов випробувальний політ на витривалість", – йдеться у повідомленні.
Байрактар зауважує, що безпілотник здійснив політ на висоті 35 тисяч футів, що складає майже 10,7 км.
Наприкінці березня турецька компанія Baykar Makina презентувала новий БПЛА з українським двигуном.
"MUIS буде оснащений реактивним двигуном і, як очікується, зможе злітати і приземлятися на флагманський десантний корабель Туреччини TCG Anadolu (будується)", – йдеться в повідомленні.
Як розповідав раніше Халюк Байрактар, на БПЛА AKINCI різні по потужності двигуни українського виробництва стоять на різних версіях цього бойового безпілотника. Зокрема йдеться про двигуни виробництва ДП "Івченко-прогрес" та АТ "Мотор Січ".
Варто зазначити, що цей дрон буде першим реактивним безпілотником компанії. Платформа літатиме із надзвуковою швидкістю на великій висоті. Перший політ раніше був запланований на 2023 рік.