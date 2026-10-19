Білорусь почала виробляти та продавати власні реактивні дрони 'Миротворец', - аналітики

За даними аналітиків, базою для реактивних дронів-камікадзе "Миротворец" стали дрони-мішені "Беркут-ВМ".

В перелік виробників та постачальників реактивних дронів-камікадзе увійшла тепер і Білорусь, повідомляє Defense Express.

Видання розповіло, що в розпорядженні підрозділів прокремлівського фельдмаршала Хаффтара у Лівії, відомих як Лівійська національна арабська армія (LNAA), опинились реактивні дрони-камікадзе "Миротворец" білоруського виробництва.

За даними аналітиків, базою для реактивних дронів-камікадзе "Миротворец" стали дрони-мішені "Беркут-ВМ". В новому виконанні вони мають максимальну дальність застосування до 180 кілометрів та можуть нести бойову частину масою 10 кілограмів.

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Вказується, що в базовому варіанті дрона-мішені "Беркут-ВМ" має наступні характеристики:

Тривалість польоту - до 30 хвилин;

Висота польоту - до 3000 метрів;

Радіус польоту - до 110 кілометрів;

Швидкість - 400 кілометрів на годину.

Аналітики припускають, що на цих безпілотниках використовуються реактивні двигуни, ймовірно, китайського виробництва.

Примітно, що перша презентація "Беркут-ВМ" відбулась ще в 2021 році, під час білоруської оборонної виставки MILEX 2021. При цьому, перша демонстрація реактивного дрона-камікадзе "Миротворец" пройшла наступного 2022 року, під час одного із пропагандистських заходів за участі Лукашенка.

Це значить, пояснюється в статті, що про факт існування білоруських реактивних БПЛА-камікадзе було відомо задовго до появи Shahed-238, "Герань-4" та "Герань-5" у розпорядженні росіян.

Однак, лише в період 2025-2026 років ці білоруські вироби почали "світитись" в зоні конфліктів у Африці, де замішаний Кремль.

Видання розповіло, що в лютому 2025 року білоруські реактивні дрони-камікадзе були зафіксовані в Конго, де урядові війська за підтримки РФ вели бої проти угрупування "М23".

Роль Білорусі у війні РФ проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не погодився з думкою очільника Білого дому, що Україні потрібно обрати нового лідера. За словами Лукашенка, "не Трампу диктувати, хто має очолювати Україну". Він наголосив, що це рішення має приймати народ України. Водночас, президент Білорусі погодився з думкою Трампа, що в Україні слід провести вибори. Лукашенко пригадав, що Зеленський обіцяв залишитися на посаді лише один термін й додав, що "обіцянки треба виконувати".

Також ми писали, що журналісти провели розслідування й виявили, що Росія активно вербує білорусів на війну проти України. Зазначається, що в білоруському сегменті інтернету в останні місяці з’явилася велика кількість оголошень, які пропонують громадянам країни можливість укласти контракт із російською армією. Тим, хто погодиться піти на війну, обіцяють величезні виплати, допомогу з кредитами, "анулювання судимостей" та прискорене отримання російського громадянства. Журналісти зазначили, що для тих, хто погоджується підписати контракт із російською армією, наслідки можуть виявитися серйозними, зокрема, кримінальна відповідальність у Білорусі.

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