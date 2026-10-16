Не Трампу диктувати, хто має бути президентом України, - Лукашенко

Лукашенко наголосив, що Трампу не слід вказувати Україні, що їй робити.

Голова Білорусі Олександр Лукашенко несподівано заперечив слова президента США Дональда Трампа про те, що Україні час змінити президента. Його слова цитують білоруські ЗМІ.

"Не Трампу диктувати, хто має очолювати Україну. Це питання має вирішувати український народ", – сказав Лукашенко.

Однак голова Білорусі зазначив, що згоден з думкою Трампа про те, що в Україні потрібно провести вибори. Він додав, що раніше український лідер Володимир Зеленський обіцяв залишитися на посаді лише один термін.

Відео дня

"Обіцянки треба виконувати. На виборчі дільниці слід прийти. У цьому Трамп має рацію: якщо дав слово, то зобов’язаний його виконати. Однак не треба диктувати. Трампу не слід вказувати, що робити Україні", – підкреслив Лукашенко.

Трамп закликав змінити президента в Україні – що відомо

Нагадаємо, що 10 жовтня президент США Дональд Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у спробі "створити проблеми для миру". Він також висловив переконання, що Україні потрібен інший глава держави.

Пізніше Зеленський заявив, що не збирається йти у відставку, оскільки вважає війну своєю відповідальністю. Він підкреслив, що ані Трамп, ані мільярдер Ілон Маск не можуть обирати президента України. Зеленський зазначив, що це можуть зробити лише громадяни України.

Крім того, Зеленський в інтерв’ю Financial Times говорив про те, що спокійно ставиться до заяв зі США щодо необхідності проведення виборів в Україні. Однак він вважає, що не варто публічно наполягати на проведенні виборів в Україні, особливо зараз.

Вас також можуть зацікавити новини: