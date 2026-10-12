У Білорусі розпочинаються військові навчання за участю Росії

Навчання пройдуть з 12 до 16 жовтня.

У Білорусі на цьому тижні пройдуть військові навчання за участю Росії та інших країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Як повідомляється на сайті організації, спільні військові навчання "Нерушиме братство-2026" та "Бар’єр-2026" проходитимуть з 12 до 16 жовтня, у них візьмуть участь військовослужбовці з Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі.

Зазначається, що до навчань залучать понад 1500 військовослужбовців, більш ніж 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, а також близько 80 безпілотників різних типів. Тренування відбуватимуться на полігонах Лосвідо та Стародорожський у Білорусі.

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Зокрема, на полігоні Лосвідо під час навчань відпрацьовуватимуть підготовку та проведення миротворчої операції силами ОДКБ. На полігоні Стародорожський під час навчань "Бар’єр-2026" тренуватимуться ліквідовувати джерела біологічних загроз.

При цьому в ОДКБ запевняють, що "навчання мають плановий характер і не спрямовані проти третіх держав".

Білорусь та Росія

Нагадаємо, Росія активно використовує економічну та політичну залежність Білорусі для вербування її громадян у власні війська. Журналісти й правозахисники фіксують, що завербованими стають переважно чоловіки з малих міст і сіл, які шукають швидких грошей, не усвідомлюючи ризику загибелі та юридичних наслідків.

Також з території Білорусі неодноразово здійснювалися провокації щодо країн ЄС. Так, нещодавно військовослужбовці на латвійсько-білоруському кордоні затримали групу нелегальних мігрантів чисельністю щонайменше 20 осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон Латвії.

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