Може йтися про передачу 40 БМП.

Федеральний уряд Німеччини хоче передати Україна бойові машини піхоти Marder і зенітну батарею Patriot.

Як йдеться у спільній заяві канцлера Німеччини Олафа Шольца та президента США Байдена після телефонної розмови між лідерами, США зі свого боку, хочуть надати Україні танки Bradley.

Зазначається також, що обидві країни планують тренувати українські війська на відповідних системах. Крім цього, Німеччина приєднається до Сполучених Штатів у постачанні Україні додаткової батареї ППО Patriot.

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У заяві не наводиться інформація про кількість техніки, яку передасть Німеччина. За інформацією SPIEGEL, йдеться про 40 Marder для повного оснащення танково-гренадерського батальйону.

Перші такі бойові машини піхоти мають бути завезені до України у першому кварталі 2023 року. Це можуть бути старі моделі з запасів, які зараз перебувають на ремонті, а також моделі зі складів Бундесверу, які в найближчі місяці будуть замінені відремонтованими зразками.

Marder для України

Торік було в наявності було близько 100 екземплярів БМП Marder, які були залучені до "кільцевого обміну" між США та країнами ЄС. Так, Греція раніше отримала 40 Marder і передала натомість Україні радянські БМП-1.

За інформацією SPIEGEL, ще 60 Marder залишаються доступними для передачі ЗСУ. Концерн Rheinmetall, який виготовляє ці БМП, за інформацією журналістів, упродовж семи наступних місяців може підготувати до роботи 40 Marder.

На початку січня у Бундестазі закликали негайно передати Україні БМП Marder. Там зазначили, що Німеччина має достатню кількість БМП на складах Бундесверу, так само як і запчастин до них.

БМП Marder - характеристики

Бойова машина Marder виробництва Rheinmetall була основою танко-гренадерських дивізій Бундесверу з 1970-х років, у 2010-х її замінила БМП "Puma". У 2020 році Бундесвер уклав контракт із Rheinmetall щодо продовження терміну служби цих БМП і їх модернізації. Насамперед бойові машини мали отримати новий двигун потужністю понад 750 к.с., замість 600. Передбачалося, що у 2020-2023 роках Rheinmetall постачатиме модернізовані машини, запчастини до них та проводитиме підготовку та навчання персоналу.

Головне озброєння Marder – 20-мм автоматична гармата Rheinmetall Mk 20 RH-202. Вона забезпечує швидкість снаряда до 1100 м/с та ефективну дальність пострілу до 2-2,5 км. Хоча вона має високий темп вогню (800-1000 пострілів за хвилину), через відсутність стабілізатора з неї стріляють лише короткими чергами та з місця.

Marder, залежно від модифікації, має вагу 28,5-33,5 тонни. Модель Marder 1A3 може витримати удари всіх російських БМП, БТР та БМД (лобова частина) та вогонь танкового кулемета КПВТ (бортова і кормова броня).

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