Очільниця оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтримала ідею передати Україні бойові машини піхоти Marder.
Як пише Süddeutsche Zeitung, політикиня Вільної демократичної партії вже не вперше лобіює інтереси України в Бундестазі.
"Нам слід зараз почати передислокацію бойової машини піхоти Marder в Україну та негайно розпочати навчання керування нею… Нам точно потрібно рухатися зараз", – зазначила Штрак-Циммерман.
Представниця німецького парламенту схвально висловилася про рішення Франції передати Україні танки на колесах.
"Важливо, що наші західні партнери знову першими роблять крок, якого вони могли очікувати від нас", - заявила депутатка.
Вона додала, що Marder є в достатній кількості на складах Бундесверу, так само як і запчастин до них.
Допомога Німеччини Україні
5 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. В ньому вантажівки, БПЛА, захист від дронів та інше обладнання для воїнів ЗСУ.
Раніше Штрак-Циммерман закликала швидше передати Україні танки Leopard 2. За її словами, США й Німеччина досягли позитивного рішення для Києва з цього питання.
У Бундестазі чинять тиск на Олафа Шольца, який вагається, чи варто передавати танки Україні.