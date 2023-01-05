Marder є в достатній кількості на складах Бундесверу, так само як і запчастин до них.

Очільниця оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман підтримала ідею передати Україні бойові машини піхоти Marder.

Як пише Süddeutsche Zeitung, політикиня Вільної демократичної партії вже не вперше лобіює інтереси України в Бундестазі.

"Нам слід зараз почати передислокацію бойової машини піхоти Marder в Україну та негайно розпочати навчання керування нею… Нам точно потрібно рухатися зараз", – зазначила Штрак-Циммерман.

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Представниця німецького парламенту схвально висловилася про рішення Франції передати Україні танки на колесах.

"Важливо, що наші західні партнери знову першими роблять крок, якого вони могли очікувати від нас", - заявила депутатка.

Вона додала, що Marder є в достатній кількості на складах Бундесверу, так само як і запчастин до них.

Допомога Німеччини Україні

5 січня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. В ньому вантажівки, БПЛА, захист від дронів та інше обладнання для воїнів ЗСУ.

Раніше Штрак-Циммерман закликала швидше передати Україні танки Leopard 2. За її словами, США й Німеччина досягли позитивного рішення для Києва з цього питання.

У Бундестазі чинять тиск на Олафа Шольца, який вагається, чи варто передавати танки Україні.