Можна зробити висновок, що Німеччина продовжує відмовлятися постачати Marder Україні.

Греція, Німеччина та Україна готують круговий обмін бойовими машинами піхоти.

Про це міністрка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила для Bild.

Німеччина передасть Греції 40 БМП Marder, а та віддасть Україні радянські БМП-1 (теж 40 одиниць).

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"Відремонтовані німецькою промисловістю 40 Marder дуже скоро поїдуть до Греції. 40 модернізованих радянських бронетранспортерів БМП-1 так само скоро вирушать з Греції в Україну. Все узгоджено, круговий обмін перебуває на фінальному етапі", - сказала Ламбрехт.

Можна зробити висновок, що Німеччина продовжує відмовлятися постачати Marder Україні.

Нагадаємо, 14 вересня з'явилася інформація, що Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Також в ОПУ заявили, що система кругових поставок важкого озброєння Україні не працює, відтак у президента України очікують на "слово" Німеччини щодо цього.

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