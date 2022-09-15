Греція, Німеччина та Україна готують круговий обмін бойовими машинами піхоти.
Про це міністрка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт повідомила для Bild.
Німеччина передасть Греції 40 БМП Marder, а та віддасть Україні радянські БМП-1 (теж 40 одиниць).
"Відремонтовані німецькою промисловістю 40 Marder дуже скоро поїдуть до Греції. 40 модернізованих радянських бронетранспортерів БМП-1 так само скоро вирушать з Греції в Україну. Все узгоджено, круговий обмін перебуває на фінальному етапі", - сказала Ламбрехт.
Можна зробити висновок, що Німеччина продовжує відмовлятися постачати Marder Україні.
Нагадаємо, 14 вересня з'явилася інформація, що Німеччина передала Україні ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.
Також в ОПУ заявили, що система кругових поставок важкого озброєння Україні не працює, відтак у президента України очікують на "слово" Німеччини щодо цього.