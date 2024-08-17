Українські генерали, ймовірно, планують захопити й утримати значну частину Курська.

ЗСУ залучили до операції в Курській області раритетні британські танки Challenger 2 і один з них вже було втрачено. Крім того, на цьому напрямку було втрачено декілька американських бойових машин піхоти Stryker. Під удар потрапила й польська батарея ППО С-125, яка захищала українські сили в Сумській області, та одна з дорогоцінних високомобільних артилерійських ракетних систем американського виробництва.

Як пише Forbes, це свідчить про те, що українська операція в російському прикордонному регіоні не рейд, а фактичне вторгнення із довгостроковими наслідками. Зазначається, що українські генерали, ймовірно, планують захопити й утримати значну частину Курська.

"Спостерігаючи за заявами українських посадовців та їхніми останніми просуваннями, стає все більше схоже, що Україна прагне створити буферну зону, яка також могла б слугувати важелем для потенційних переговорів", – вважає фінський аналітик Йоні Аскола.

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Однак існують жорсткі обмеження щодо розміру такої зони. Зокрема, є ймовірність, Кремль організує великий контрнаступ і зупинить українське просування. Ще одним стримуючим фактором є і українська логістика. Чим глибше просувається 82-а десантно-штурмова бригада та інші бійці, тим важче стає їхнім тилам забезпечити їх продовольством, паливом і боєприпасами.

"Україна повинна уникати надмірного розширення", – застеріг Аскола.

Бої у Курській області

Як писав Bloomberg, Курська операція миттєво розвіяла переконання Заходу, що Україна програє

Командувач військами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс оцінив операцію Збройних сил України на території Курської області як "приголомшливий поворот" у війні.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, минулої доби, 16 серпня, Сили оборони просунулись на південний схід від міста Суджа. Зокрема, за даними російських мілблогерів, йдеться вони просунулись на схід від селища Мирне та на південь від Спального, які розташовані поряд з цим містом. Також геолокаційні знімки вказують на активність наших військових у межах селища Борки на південний схід від міста.

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