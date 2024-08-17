Геолокаційні кадри свідчать, що українські війська продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування.

Збройні сили України за останні дні взяли під контроль ще низку населених пунктів у Курській області.

Як повідомляє Інститут вивчення війни, минулої доби, 16 серпня, Сили оборони просунулись на південний схід від міста Суджа. Зокрема, за даними російських мілблогерів, йдеться вони просунулись на схід від селища Мирне та на південь від Спального, які розташовані поряд з цим містом. Також геолокаційні знімки вказують на активність наших військових у межах селища Борки на південний схід від міста.

За словами мілблогерів, бойові дії тривають на північ від Суджі біля Руського Поречного, на схід від нього біля Агронома та на південний схід вздовж лінії Гір'ї-Камишне-Крупець-Спальне.

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"Російські блогери зазначають, що невеликі українські мобільні групи продовжують обмежені атаки за чинною лінією зіткнення у Курській області, а українські військові продовжують атаки біля Кореневе та на захід від селища Снагость (на південь від Кореневе)", - зазначають аналітики.

Міноборони Росії заявляє, що російські війська відбили бронетанкову атаку ЗСУ в напрямку Гордіївки (на південь від Кореневе) та штурми на захід від Анастасіївки та на південний схід від Каучука (обидва на північний схід від Кореневе і приблизно за 27 км від міжнародного кордону).

Крім того, військові блогери стверджували, що війська РФ атакували українців, що діють біля селища Отруби на південний захід від Кореневе та вздовж міжнародного кордону.

"Оприлюднені 15 і 16 серпня геолокаційні кадри свідчать, що українські війська продовжують діяти на всій заявленій максимальній межі просування українських військ у Курській області, зокрема поблизу Суджі", - наголошують в ISW.

Знищення мостів

Крім того, аналітики пишуть про руйнування ЗСУ двох мостів в Глухівському районі Курської області. Як вказують російські джерела, об'єкти у Глушково і Званному на південний схід від Кореневе були уражені з РСЗВ HIMARS.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 16 серпня, показують, що міст у Глушковому зруйнувався після удару. Російські військові блогери зазначили, що знищення мосту ускладнить роботу російських наземних ліній зв'язку в цьому районі", - підсумували експерти.

Бої у Курській області

Як писав Bloomberg, Курська операція миттєво розвіяла переконання Заходу, що Україна програє. Успіхи українців різко посилили розмови про необхідність скасувати усі обмеження на використання західної зброї, яких змушена дотримуватися Україна. Однак важливіше те, що ця операція може змінити уявлення Заходу про українську бойову силу.

На думку командувача військами НАТО в Європі Джеймса Ставрідіса, операція Збройних сил України на території Курської області РФ є "приголомшливим поворотом" у війні Росії проти нашої держави.

Водночас Bild зазначає, що російський диктатор Володимир Путін почав операцію "Помста". Російські пропагандисти залюбки знімають на камери своїх смартфонів загиблих українських воїнів та знищену техніку.

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