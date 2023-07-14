В Україну їде броньована військова техніка.

Болгарія, яка оголосила про плани збільшити військову допомогу Україні, відправила великий разовий пакет військової допомоги, до якого увійшли 100 одиниць бронетехніки (в основному БТР). Це перше офіційне рішення Софії допомогти Києву важкою технікою, пише EurActiv.

"Це броньована військова техніка, яку купили під час Процесу Відродження (політика примусової асиміляції болгарських турків, яку практикував соціалістичний болгарський уряд у 1980-х роках – УНІАН) і ніколи не використовували. Її зберігання і технічне обслуговування призводить до витрат. Українці подбають про те, щоб ця техніка їм стала в нагоді", – сказав депутат Івайло МІРЧЕВ з правлячої коаліції.

Після надання бронетехніки Україні Болгарія сподівається замінити її технікою від США. Раніше болгарська армія оголосила про замовлення сучасної західної бронетехніки для піхоти майже на 1 мільярд доларів, але процедура ще не завершена.

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Військова допомога Болгарії Україні - що потрібно знати

Болгарія – одна з небагатьох країн-членів НАТО, у яких є велика кількість радянського озброєння і техніки, які використовуються українською армією, а також боєприпасів до них. Протягом повномасштабної війни Болгарія офіційно не заявляла про передачу військової допомоги Україні, проте було відомо, що Софія таємно передавала боєприпаси.

У грудні минулого року тимчасовий уряд президента Румена Радева відмовився відправити старі радянські зенітні комплекси С-300 в обмін на отримання сучасних американських систем ППО вартістю 200 мільйонів доларів.

Позиція Болгарії щодо постачання Україні зброї різко змінилася з обранням нового уряду на початку червня 2023 року. Новий проєвропейський уряд Болгарії сподівається, що пропозиція США щодо засобів ППО залишається в силі.

Раніше цього місяця президент України Володимир Зеленський відвідав Болгарію на запрошення нового уряду.

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