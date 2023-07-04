Болгарія постачає Україні не винищувачі і танки, а в основному старі боєприпаси, які ще можна використовувати.

Болгарська військова допомога Україні буде збільшена в цьому році, заявив Міністр оборони країни Тодор Тагарєв.

Він сказав, що країна відправить зброю після того, як закінчать аналіз потреб української армії і того, скільки болгарські збройні сили здатні дати, пише EURACTIV.

"Допомога, яку Болгарія надає досі, високо оцінена керівництвом України та її армією, а також нашими союзниками", - додав міністр оборони.

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Він пояснив, що болгарське суспільство має знати, що Болгарія допомагає Україні, оскільки соціологічні опитування, проведені у 2022 році, показали, що майже 70% болгар проти відправки військової допомоги Києву.

"Ця військова допомога дозволить, коли Україні вдасться звільнити всі окуповані території, допоможе стабілізувати регіон - на Чорному морі, в Південно-Східній Європі і на східному фланзі НАТО. Це головна причина і розуміння того, заради чого Болгарія допомагає (Україні)", - сказав міністр оборони Болгарії.

"Допомога, що надається Україні, спрямована не тільки на забезпечення невідкладних військових потреб, а й на те, щоб у довгостроковій перспективі Збройні Сили України досягли дуже високого рівня оперативної сумісності з НАТО", - сказав міністр.

Допомога Україні від Болгарії - деталі

Болгарія поставляє Україні не винищувачі і танки, а в основному старі боєприпаси, які ще можна використовувати. Болгарська армія - одна з небагатьох в НАТО з серйозними запасами боєприпасів для старого радянського озброєння, яке Україна використовує у великих кількостях.

На початку цього року Міністерство оборони Болгарії оголосило, що замовить заміну старих боєприпасів зі складів болгарської армії приблизно на 180 мільйонів євро. Неофіційно Болгарська влада на початку року коментувала можливість продажу цих боєприпасів Україні. Настільки велика кількість боєприпасів могло позначитися на динаміці боїв в гарячих точках лінії фронту.

Болгарія також готується приєднатися до ініціативи ЄС щодо надання Україні одного мільйона 155-мм боєприпасів стандарту НАТО, хоча виробництво таких снарядів обмежене.

Повідомлялося, що новий уряд Болгарії збирається усунути посередників у постачанні зброї Україні, змінивши позицію попередніх урядів і президента країни.