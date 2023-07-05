Позиція Болгарії щодо постачання Україні зброї різко змінилася з обранням нового уряду на початку червня 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський здійснить свій перший візит до Болгарії у четвер на запрошення болгарського уряду, що вважається знаком вдячності за військову допомогу, яку Софія надає Києву досі.

Візит Зеленського є ознакою змін у зовнішній політиці Болгарії з обранням нового уряду, підтриманого проєвропейськими партіями ГЕРБ, "Продовжуємо зміни" і "Демократична Болгарія", пише Euractiv. Раніше Болгарія відправляла зброю в Україну, але влада Софії приховувала це від болгарського суспільства, використовуючи посередників для угод.

Позиція Софії пояснювалася присутністю в уряді проросійської "Болгарської соціалістичної партії" в перші місяці російського вторгнення в Україну. Потім уряд був відправлений у відставку, але політична криза віддала владу в руки президента Румена Радєва, який також виступав проти відправки військової допомоги Києву.

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Позиція Болгарії різко змінилася з обранням нового уряду на початку червня 2023 року.

Наприкінці минулого тижня міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що цього року обсяг військової допомоги Україні збільшиться. За неофіційною інформацією в Софії, обговорюється відправка в Україну старих боєприпасів зі складів болгарської армії на суму понад 150 млн євро.

У вівторок комітет із зовнішньої політики болгарського парламенту підтримав декларацію на підтримку вступу України до НАТО.

"Після відновлення миру Україна має стати членом НАТО. Україні необхідно отримати чітку перспективу для проведення реформ. Безпека Європи і Болгарії не може бути гарантована без миру", - заявила колишній міністр закордонних справ Болгарії Катерина Захарієва.

Проти декларації виступила радикальна проросійська партія "Возражданє". Третя сила в болгарському парламенті мотивувала це тим, що неясно, чи буде Україна існувати після війни.

"Будь ласка, не повторюйте брехню російської пропаганди. Щоб зберегти міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни. Політика відкритих дверей повинна стати ефективною завдяки військовій допомозі, яку ми надаємо Україні", - заявив колишній міністр закордонних справ, депутат від ГЕРБ Даніел Мітов.

Кілька днів тому радник Зеленського Михайло Подоляк в інтерв'ю заявив, що Болгарія повинна пишатися тим, як допомагає Україні.

Очікується, що українська сторона оголосить болгарській владі, якої додаткової підтримки вона потребує.

Війна в Україні - допомога Болгарії

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв в середині червня заявив, що його країна має намір приєднатися до загальноєвропейської програми з постачання Україні боєприпасів. За його словами, важливість участі Болгарії в снарядній коаліції полягає в тому, що ця країна "з радянських часів спеціалізувалася на виробництві стрілецької зброї, легких озброєнь і боєприпасів".

Однак, президент Болгарії Румен Радєв розкритикував таке рішення, назвавши його "помилкою" і заявляючи, що це нібито стане великим навантаженням на економіку. Однак, прем'єр-міністр країни Микола Дєнков із ним не погодився і підкреслив, що Болгарія повинна виконати взяті на себе зобов'язання.

Радєв фактично перебуває в опозиції до прозахідного уряду країни. Раніше він називати Крим "російським", а у квітні 2022 року він виступав категорично проти поставок болгарської зброї в Україну.

Через кілька днів Тагарєв анонсував новий транш військової допомоги Україні приблизно в тому ж обсязі, як і минулого разу. Він також не погодився з Радєвом, який назвав допомогу Україні "помилкою", зазначивши, що не розуміє логіки цієї тези і підкреслив, що це важлива можливість для промисловості країни.

Більше того стало відомо, що новий уряд Болгарії збирається усунути посередників у поставках зброї Україні. Це змінить позицію попередніх урядів і президента країни.

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