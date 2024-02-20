Передача затримується, оскільки Міноборони звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати.

Болгарія затримує поставку Україні 100 бронетранспортерів, рішення про відправку яких було прийнято більше трьох місяців тому в парламенті.

За інформацією видання Euractiv, передача затримується, оскільки Міноборони звернулося до НАТО з проханням покрити транспортні витрати.

"Болгарія може надати велику допомогу Україні, але це відкладається через те, що Міністерство оборони не працює оптимально", -заявив депутат Івайло Мірчев.

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Міністр оборони Тодор Тагарев постійно піддається критиці за повільні дії.

"Болгарія може допомогти, але це не відбувається в потрібному темпі, і я сподіваюся, що ситуація покращиться. Ми проголосували за рішення по бронетранспортерах майже три місяці тому, але за три місяці ми не можемо перевезти сотню БТР з Софії в Русе (місто на Дунаї в північно-східній Болгарії)", - сказав Мірчев.

За словами Міністра оборони Болгарії, затримка сталася тому, що Софія перевіряла, чи зможуть союзники по НАТО профінансувати перевезення.

"Це не проста транспортна операція, тому що необхідно задіяти досить велику кількість залізничних складів", - сказав тагарєв.

Допомога Україні від Болгарії

Раніше повідомлялося, що Болгарія почала передачу Україні 100 бронетранспортерів, про постачання яких було прийнято рішення в кінці минулого року. Про це повідомив Міністр оборони Болгарії Тодор тагарєв.

"Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання Україні БТР МВС", - написав він.

Ніяких інших подробиць він не привів, але опублікував фотографії того, як бронетранспортери, що виглядають досить недоглянутими, вантажать на автомобільні трали.

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