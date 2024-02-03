Рішенння про передачу техніки остаточно ухвалили у грудні.

Болгарія почала передачу Україні 100 бронетранспортерів, про поставку яких було ухвалено рішення наприкінці минулого року. Про це повідомив міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв.

"Операція триває. Міністерство оборони підтримує процес надання України БТР МВС", – написав він у своєму Фейсбуці.

Жодних інших подробиць він не навів, але опублікував світлини того, як бронетранспортери, що виглядають досить занедбаними, вантажать на автомобільні трали. Де саме зроблено знімки не зовсім зрозуміло, але за деякими ознаками можна припустити, що це все ще не територія України.

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Болгарія передасть Україні 100 БТР

Як писав УНІАН, у листопаді парламент Болгарії надав згоду на безоплатну передачу Україні 100 застарілих БТР-60. Бронетранспортери перебували на балансі місцевого МВС, але кілька десятиліть просто стояли без використання.

Проросійськи налаштований президент Болгарії наклав вето на рішення парламенту про передачу Україні цих БТР, але депутати змогли подолати це вето.

Крім того, болгарський парламент ухвалив рішення про передачу Україні переносних зенітно-ракетних комплексів та ракет класу "земля-повітря" різних типів, які або несправні, або більше не потрібні самій Болгарії.

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