Окрім бронетехніки Болгарія має намір подарувати Україні і непотрібні або несправні ракети до систем протиповітряної оборони.

Парламент Болгарії подолав вето президента країни і остаточно затвердив рішення про відправку Україні 100 БТР-60. Як повідомляє Bulgarian News Agency, голосування відбулося в доволі напруженій атмосфері.

Так, деякі депутати стверджували, що ці бронетранспортери вкрай потрібні Болгарії, а міністр оборони Тодор Тагарєв має подати у відставку через прагнення передати техніку Україні. Натомість інші депутати наголошували, що ця бронетехніка стала давно непотрібною Болгарії і що передача БТР Україні стане кращим внеском у безпеку самої ж Болгарії.

Зрештою напруга в сесійній залі досягла того рівня, коли між проукраїнськи та антукраїнськи налаштованими депуататами почалася штовханина. Через це головуючая на засіданні віце-спікерка парламенту була змушена оголосити невелику перерву.

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Крім того, болгарський парламент ухвалив ще одне важливе для України рішення – про передачу переносних зенітно-ракетних комплексів та ракет класу "земля-повітря" різних типів, які або несправні, або більше не потрібні самій Болгарії.

Як зазначається у постанові, під час чергової інвентаризації арсеналів болгарської армії Міністерство оборони має скласти перелік надлишкових озброєнь і матеріальних засобів та підготувати пропозицію щодо їх передачі в Україну.

Також парламент зобов’язав Міністерство оборони вжити заходів, аби Болгарія долучилася до коаліції країн, що надають Україні підтримку в отриманні винищувачів F-16. Але допомагати болгари будуть лише участю у спільних тренуваннях та наданням для цього свого повітряного простору.

Нарешті парламент надав згоду на тренування в Болгарії до чотирьох українських піхотних та механізованих підрозділів чисельністю не більше 160 осіб щорічно.

Болгарія надає зброю Україні – останні новини

Як писав УНІАН, у листопаді парламент Болгарії надав згоду передати Україні 100 застарілих БТР-60, що перебували на балансі місцевого МВС, але 40 років простояли без діла. Однак 4 грудня відомий своїми проросійськими поглядами президент країни наклав вето на рішення парламенту.

Того ж дня представники болгарського уряду і парламенту пообіцяли, що до кінця тижня подолають президентське вето і остаточно узгодять передачу Україні цих бронетранспортерів.

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