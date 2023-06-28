Болгарія планує постачати зброю в Україну напряму, без посередників.

Новий уряд Болгарії збирається усунути посередників у постачанні зброї Україні, змінивши позицію попередніх кабінетів і президента країни.

Як повідомляє Bloomberg, Болгарія зараз виходить із політичної кризи, і новий уряд відходить від тактики президента Румена Радева, який неодноразово стикався з звинуваченнями у прокремлівській позиції з боку своїх політичних суперників.

Видання нагадує, що раніше зброя — і зокрема боєприпаси для радянської артилерії — потрапляла з Болгарії до України, але через посередників.

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"Тільки діти, які ніколи не дивляться телевізор, не зрозуміли, що ми експортуємо боєприпаси для України", — заявив журналістам у вівторок міністр оборони Тодор Тагарєв, який вступив на посаду три тижні тому. "Це робилося напівтаємно, для чого були потрібні посередники".

Тагарєв сказав, що союзники, які використовують посередників під час закупівель у болгарських компаній, можуть продовжувати це робити, але Болгарія також буде укладати контракти безпосередньо з Україною.

"Коли мова йде про продажі, оплачені українським фінансуванням, які йдуть на українську армію, ми намагатимемося працювати напряму, тому що включення посередників ставить нас у сіру зону, яка несе ризики", — сказав Тагарєв.

Болгарія також прагне приєднатися до інших країн ЄС у спільній закупівлі боєприпасів, а також знайти фінансування ЄС для модернізації своїх державних заводів, щоб вони могли виробляти зброю, яка відповідає сучасним стандартам НАТО.

Болгарія та допомога Україні

Раніше повідомлялося, що владні інституції Болгарії ніяк не могли досягти згоди щодо постачання зброї в Україну, зокрема, щодо участі в програмі ЄС з виробництва боєприпасів.

Проти цього виступав президент країни Румен Радев, тоді як премєр-міністр та міністр оборони підтримували участь Болгарії в цій ініціативі.

При цьому, як повідомляли ЗМІ, найперші тижні і місяці повномасштабного вторгнення Росії саме Болгарія, ймовірно, врятувала Україну від розгрому в найкритичніший час. Вона через посередників таємно поставила Україні величезні обсяги боєприпасів.

Також нещодавно міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв анонсував новий транш військової допомоги Україні. Зокрема, він зазначив, що зі складів буде надано озброєння, у якого термін експлуатації досить великий, але все воно в хорошому стані.

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